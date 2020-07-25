Кулеба сделал громкое заявление о незаконной аннексии Крыма

Кулеба сделал очередное заявление об аннексии Крыма / УНИАН

Российская Федерация уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Действия российских оккупантов в Крыму требуют усиления давления на Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомств в субботу, 25 июля.

По словам Кулебы, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация аннексированного Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы ему не удалось завершить незаконную оккупацию и он вернул полуостров Украине.

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Как писал Главред, Украина планирует пригласить США и Великобританию принять участие в консультативно-координационной платформе Крым – это Украина. Также в формате, который в будущем может трансформироваться в переговорный, могут поучаствовать Франция и Германия. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали, будет ли в таком переговорном формате принимать участие Россия.