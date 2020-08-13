Экс-депутат Госдумы РФ рассказал, вернется ли Крым до ухода Путина

Крым не вернуть до ухода Путина, считает Пономарев / УНИАН

Украина может попытаться вернуть аннексированный Крым под свой контроль только после ухода нынешнего президента РФ Владимира Путина, а вот конфликт на Донбассе можно урегулировать и при нынешнем хозяине Кремля.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Гордону.

"Нужно убрать Путина от власти в РФ. Это, на мой взгляд, единственный способ этого добиться. Условие недостаточное, но необходимое. Собственно, после этого и начнется какой-то процесс, может быть. А может и не начнется. В зависимости от того, кто придет к власти", – считает Пономарев.

Что касается оккупированных территорий Донбасса, то Путин и сам хочет урегулировать ситуацию. Пономарев считает, что президент РФ "вряд ли хочет держать этот конфликт в замороженном состоянии".

"Ему необходимо добиться снятия международных санкций. А единственный путь к этом – уйти с Донбасса, разменять на санкции. И Путин, не торопясь, делает все возможное, чтобы произошло именно так", – считает экс-депутат Госдумы.

При этом Пономарев считает, что Путину "наплевать" и на особый статус территорий, и на границу, а также на то, что он будет говорить потом на российском телевидении.

"Ему важно иметь возможность сохранить лицо перед "дорогими россиянами", объяснить, что "мы победили", - считает он.

Пономарев добавил, что Путину нужно, чтобы были даны гарантии статуса русского языка, гарантии самоуправления на этой территории и "чтобы куда-то пристроить тех, кто во всем этом бандитизме участвовал"

"Но в структурах власти "ЛНР" и "ДНР" примерно 150 тыс. человек. Их-то он точно с собой в Россию не заберет. Значит, ему нужно, чтобы они в Украине остались и каким-то образом в страну были интегрированы. Когда говорится про те самые выборы, это как раз метод их интеграции в украинское общество. Что, я полностью согласен, для Украины является сценарием неприемлемым", – добавил экс-депутат.

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Напомним, ранее бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал свое мнение, как Украине нужно восстанавливать свой суверенитет перед лицом российской агрессии.