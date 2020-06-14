Аномальная зима: экологи припугнули украинцев дефицитом воды

Украине грозит засуха из-за аномальной зимы / Reuters

Из-за аномально теплой и бесснежной зимы часть регионов нашей страны, в том числе Донбассу и югу, грозит резкая нехватка воды.

В этих областях сосредоточены крупнейшие потребители воды и активно занимаются сельским хозяйством, рассказал Сегодня и.о. главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Хорев.

По его информации, в этом году в Украине наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. Обычно в марте и в начале апреля реки наполняются водой после таяния снега, однако весеннего разлива не было из-за низкого уровня осадков зимой.

Читайте такжеОт заморозков до засухи: синоптик удивил прогнозом на май

"Доступные для широкого использования водные ресурсы формируются в основном в бассейнах Днепра, Днестра, Северского Донца, Южного и Западного Буга, Дуная, а также малых рек Приазовья и Причерноморья. Вместе с тем, наименее обеспечены водными ресурсами Донбасс, Криворожье и юг Украины, где сосредоточены крупнейшие потребители воды", – рассказал Хорев.

Наталья Закорчевная, глава кафедры водных ресурсов Государственной экологической академии последипломного образования и управления, отметила, что на ситуацию обратили внимание из-за необычной зимы.

"Почему говорить об этом начали только в начале этого года? Потому что у нас не было снега. И это называется гидрологическая засуха. Раньше мы как жили: выпадал снег, потом он таял, пополнял запасы воды в реках, подземные воды. Сейчас мы оказались без снега, который был крайне необходим, чтобы весной сформировалось какое-то полноводье. Впервые за 140 лет в Украине была такая зима", – пояснила Закорчевная.

Она добавила, что ситуация еще не катастрофическая, но уже необходимо принимать меры.

Засуха в Крыму

Как ранее писал Главред, в Крыму зафиксирована сильнейшая засуха за последние 150 лет, которая спровоцировала на полуострове настоящее бедствие. Аномалия привела к тому, что полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.

Напомним, спикер "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.