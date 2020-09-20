Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты

В Украине внедрят электронные рецепты / Фото: dermalatlas.ru

В течение 2021-2023 годов в нашей стране заработают электронные рецепты на лекарства. В Минздраве уверены в том, что такое новшество напрямую повлияет на здоровье людей.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга, пишет пресс-служба МОЗ.

По его словам, упорядочение рынка лекарственных средств и введение электронного рецепта - это является одной из серьезных составляющих реформы здравоохранения.

"В 2021 году мы собираемся ввести электронный рецепт на наркотические средства, на инсулин, и на иммуносупрессивные препараты. Потом постепенно дальше мы будем расширять этот модуль. В 2022 году мы собираемся сделать электронные рецепты на все антибиотики, то есть антибиотикотерапию. И в 2023 году - на все оставшиеся рецептурные лекарственные средства", - сказал Степанов.

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Он также добавил, что когда люди начинают бесконтрольно принимать антибиотики, у человека возникает резистентность к антибиотикотерапии, антибактериальной терапии.

"Что это означает? Это если действительно потом необходимо будет принимать антибиотик при том или ином заболевании - то этот антибиотик просто не будет действенным. Поэтому вы просто делаете вред своему организму. Поэтому очень важно, чтобы у нас были понятные правила рецептурного отпуска лекарственных средств ", - сказал Степанов.

Министр добавил, что электронный рецепт будет фиксироваться в системе и потом можно будет проследить, каким врачом был выписан рецепт и нужно ли его выписывать.