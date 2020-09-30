Антикоррупционер Шабунин не вовремя подал декларацию - суд

Виталий Шабунин / УНИАН

В среду, 30 сентября нынешнего года, Печерский районный суд столицы Украины признал руководителя правления общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации.

Об этом написал на странице в социальной сети Facebook сам Шабунин.

Известный борец с коррупцией заявляет, что несколько лет подряд в добровольном порядке подавал свою декларацию.

Печерский райсуд, в свою очередь, признал его виновным в несвоевременной подаче документа, с которым он опоздал на полдня. Кроме того, Шабунин утверждает, что никаких ложных данных в его декларации о доходах нет.

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