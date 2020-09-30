Антикоррупционер Шабунин не вовремя подал декларацию - суд

На соответствующее решение Печерского райсуда пожаловался сам Виталий Шабунин
В среду, 30 сентября нынешнего года, Печерский районный суд столицы Украины признал руководителя правления общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации.
Об этом написал на странице в социальной сети Facebook сам Шабунин.
Известный борец с коррупцией заявляет, что несколько лет подряд в добровольном порядке подавал свою декларацию.
Печерский райсуд, в свою очередь, признал его виновным в несвоевременной подаче документа, с которым он опоздал на полдня. Кроме того, Шабунин утверждает, что никаких ложных данных в его декларации о доходах нет.
Виталий Шабунин - что было ранее:
- Утром 23 июля Шабунин в соцсети Facebook сообщил о том, что неизвестные подожгли его дом. Никто из членов его семьи не пострадал.
- Затем в полиции открыли уголовное производство по факту возгорания в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
- Позже Шабунин сообщил, что его дом после поджога ночью неизвестными внутри выглядит гораздо хуже, чем снаружи и абсолютно непригоден для жизни.
Автор: Дмитрий Видоменко