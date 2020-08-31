"Антирекорды каждый день": в Украине будет вспышка COVID-19 - Госпродпотребслужба

В Украине будет расти число койкобольных, подчеркнул Олег Рубан / УНИАН

Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Киева Олег Рубан рассказал о том, что после начала учебного года в Украине будет вспышка заболевания коронавирусом.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, этот процесс является естественным.

Рубан обратил внимание на то, что такая ситуация связана с тем, что в Украине завершается каникулярный период.

"Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", - говорит глава Госпродпотребслужбы города Киева.

Он подчеркнул, что будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" — добавил Рубан.

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Ранее Рубан оценил вероятность попадания Киева в "оранжевую зону" адаптивного карантина.

По его словам, это возможно, если в городе не смогут сдержать вспышки коронавируса.

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Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 121 тыс. 215 случаев COVID-19. Всего в Украине выздоровели 57 тыс. 114 человек, зарегистрировано 2 тыс. 557 летальных случая.