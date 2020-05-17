У Авакова оценили "слив" базы с данными на миллионы украинцев

В системе МВД были случаи утечки информации / УНИАН

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко оценил скандал вокруг обнародования персональных данных и документов украинцев.

По его словам, в Украине большое количество различных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных и их "сливали", начиная с начала 2000-х.

"Например, НАБУ подключено ко всем системам доверенностей, системам информаций о реестрах недвижимости, транспортных средствах. Такое же подключение есть у НАПК. И как эти антикоррупционные органы используют данное подключение, это еще следует проверить, в частности в рамках следствия", – подчеркнул он в комментарии Сегодня.

Вместе с тем он признал, что в системе МВД были случаи утечки информации.

В то же время он обратил внимание на то, что 95% информации, которая была опубликована – за 2005, 2008 и 2012 годы.

"Я даже ради интереса проверил себя, ничего там нового нет. Также хочу сказать, что на сегодня государство, с одной стороны, декларирует защиту персональных данных, а с другой, в интернете вывешено полтора миллиона деклараций чиновников, депутатов, где указано все их состояние, достаток, деньги на счетах и наличные. О какой приватности мы можем говорить? Есть реестр Министерства юстиции, официально по закону открытый 2016 года, по которому, кажется, за 21 грн вы можете зайти и посмотреть собственность, которая есть на любом гражданине страны, оставив информацию, кто смотрел. Тогда у меня вопрос: давайте определимся, мы закрываем информацию или мы ее по закону раскрываем для всех?", – добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что чат-бот UA Baza предлагал приобрести базу данных, включающую в себя 26 млн водительских удостоверений.