Арахамия объяснил, почему деньги из коронавирусного фонда уйдут на дороги

Давид Арахамия / УНИАН

Деньги на строительство и ремонт украинских дорог, которые были взяты из фонда борьбы с китайским коронавирусом Covid-19 ‒ "инвестиции в самих себя".

Об этом заявил в эфире канала Украина 24 руководитель фракции Слуга народа (президентской политсилы) Давид Арахамия.

"Если бы мы их не потратили, то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги", - сказал нардеп.

Руководитель фракции СН также подчеркнул ‒ каждая гривна, которую вложили в дороги, приносит в бюджет шесть.

"Деньги должны работать. Каждая гривна, которая вложена в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4 200 километров. Это исторический рекорд, а программа - за пять лет сделать 20 тысяч км", ‒ подытожил Арахамия.

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Напомним, ранее руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял ‒ у государства Украины уже нет ресурсов, чтобы всех украинцев вновь отправить на коронавирусный карантин и платить пособие.