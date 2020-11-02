Арахамия поделился подробностями беседы с главой КСУ

Арахамия рассказал, о чем говорил с главой КСУ / УНИАН

Глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия провел встречу с главой Конституционного суда Александром Тупицким, в рамках которой было заявлено, что суд пока не будет рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о земле.

"Он (Тупицкий — ред.) опроверг информацию о том, что сейчас происходит „зрадоподбное" заседание о земле. Это очередной процесс о земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний... Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать", - цитирует Арахамию Суспільне.

По словам нардепа, он просил Тупицкого проводить рассмотрение "в максимально открытом режиме", чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

В ходе разговора глава КСУ акцентировал, что закон о языке планируют рассмотреть в ближайшее время и отметил, что судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

Тупицкий пообещал Арахамии не привлекать к работе международных партнеров, чтобы избежать в будущем конфликтных ситуаций.