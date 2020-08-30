Арахамия рассказал, что ожидает осенью Кабмин Шмыгаля / УНИАН

Осенью 2020 года в составе украинского правительства под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля возможны изменения.

Об этом заявил в интервью телеканалу Украина 24 руководитель фракции Слуга народа (политсила президента Зеленского) Давид Арахамия. Он, однако, отказался говорить о конкретных членах правительства, которых могут отправить в отставку, но отметил, что речь идет об экономическом блоке министров.

"Я не исключаю, думаю, что осенью точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", — заявил нардеп.

По словам Арахамии, в Кабмине должны работать люди, которые не просто обладают видением и программами, но и которые могут их быстро внедрять в жизнь.

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Напомним, ранее руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял ‒ у государства Украины уже нет ресурсов, чтобы всех украинцев вновь отправить на коронавирусный карантин и платить пособие.