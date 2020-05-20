Продай собаку – оплати долги: в Украине появились неожиданные лоты на аукционе

Собаку Тору продают за долги хозяев / setam.net.ua

В Украине проходят аукционы по продаже собак, арестованных государственными исполнителями за долги хозяев.

В частности, 22 мая на интернет-платформе Минюста СЕТАМ должен состояться аукцион по продаже собаки породы пит-бультерьер 2015 года рождения по кличке Тора.

В сообщении отмечается, что у животного светло-тигровый окрас, также прилагается международный ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций.

Тор арестовали вместе с имуществом должника еще в 2019 году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области.

Стартовая цена собаки 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.

Кроме того, 25 мая должен пройти другой аукцион по продаже собаки породы восточноевропейская овчарка.

Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Ее стартовая цена – 1300 гривен.

Отметим, что ранее на аукционе уже купили рыжую овчарку за 500 гривен. Животное конфисковали в апреле этого года в городе Измаил Одесской области.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку.

Позднее Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".