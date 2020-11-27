УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Арестович лжет": в СНБО набросились на помощника Кравчука в ТКГ

27 ноября 2020, 11:37

Сергей Кривонос назвал Кравчука и Арестовича "Остапами Бендерами украинской дипломатии".

Алексей Арестович и Леонид Кравчук
Алексей Арестович и Леонид Кравчук / facebook.com/alexey.arestovich

Заместитель секретаря Совета нцбезопасности и обороны Сергей Кривонос раскритиковал деятельность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича.

Об этом он написал в своем Facebook, комментируя реакцию властей на продолжающиеся боевые действия на Донбассе и гибель украинских воинов.

Замсекретаря СНБО напомнил, что война в Украине продолжается, а с его точки зрения, мир можно установить, только с позиции сильного.

"Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли на встречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны ?? Во всех - не уверен. Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан", - подчеркнул Кривонос.

Он также охарактеризовал Кравчука и Арестовича как "Остапы Бендеры украинской дипломатии".

Читайте также"Достали!": у Кравчука ОБСЕ назвали "инструментом Кремля"

Напомним, в конце октября Алексей Арестович был назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера.

СНБО Сергей Кривонос ТКГ Алексей Арестович
Сейчас вы просматриваете новость «"Арестович лжет": в СНБО набросились на помощника Кравчука в ТКГ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились деталиУкраина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в УкраинеБогдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине Экс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на ДонбассеЭкс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружениюРазведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение ДонбассаВ ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса
Следующий материал

Последние новости

11:41
В Сети рассказали, на сколько Кабмин отложил увеличение минимальной зарплаты
11:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад и обострение пандемии COVID-19 Видео
11:37
"Арестович лжет": в СНБО набросились на помощника Кравчука в ТКГ Видео
11:31
Судно-трубоукладчик Северного потока-2 взяло курс из Германии в Россию Видео
11:28
В 2021-ом поклонников ролевой игры GreedFall ждут два важных события Видео
Реклама
11:11
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
11:03
"Еда - это лекарство": врач назвала продукты, которые помогают в борьбе с COVID-19 Видео
10:54
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
10:53
"Слышишь ты, бл*дь": Добкин и Парасюк сцепились в прямом эфире Видео
10:46
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
10:32
Под Мариуполем фура "повесилась" на мосту: названа причина необычного ДТП Фото Видео
10:29
Пойдет ли Зеленский на второй срок: в ОП рассказали о планах Видео
10:28
"Лучший способ": Степанов назвал главную задачу локдауна в Украине Видео
10:10
Чем закончится новый украино-венгерский скандал мнение
10:05
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
09:59
Стало известно, кто в Украине дополнительно получит 400-500 грн к пенсии Видео
09:55
Скандал в Аргентине: сотрудник похоронного бюро сделал селфи с Марадоной в открытом гробу Видео
09:49
"Есть предатели": в Слуге народа предложили Зеленскому "отсеять шелуху" Видео
09:33
В России случилась страшная авария: на Кубани погибли шесть человек
09:25
"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19 Видео
Реклама
08:59
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
08:57
"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти Марадоны Видео
08:42
Воспаление лимфоузлов: причины и сигналы организма об опасности Видео
08:35
Новый рекорд коронавируса в Киеве: за сутки нашли более 1,5 тыс. больных Видео
08:30
Локдаун по-украински: все, чего вы боитесь, обязательно произойдет мнение
08:13
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов за сутки Видео
08:07
Названо главное слабое место эффективных вакцин от COVID-19 Видео
08:02
Как восстановить здоровье после COVID-19: врач дал советы
07:45
В Офисе президента оценили перспективы отставки Зеленского
07:27
Стало известно, возле кого похоронен Диего Марадона Видео
07:14
Отравление: типы, длительность и первые симптомы Видео
06:59
"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна Видео
06:53
Почему электроэнергия для украинцев неизбежно подорожает мнение
06:37
Назван знак Зодиака, который любит подчиняться Видео
06:30
У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна Видео
06:12
"Всех не спасет": врач назвала главную опасность вакцины от коронавируса Видео
05:56
Трамп рассказал, когда покинет Белый дом, и назвал условие
05:37
Молодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для Тимошенко
05:03
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развенчал популярный миф Видео
04:29
"Лукашенко поставлен на счетчик": в Минске раскрыли сценарий новых выборов и назвали преемника Видео
Реклама
04:04
Украина пошла в атаку: у Кравчука объяснили изменения в переговорах по Донбассу Видео
03:23
День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы Видео
02:40
Какой способ похудения самый опасный для тела - ответ ученых Видео
01:31
Во Франции отказались признать независимость Нагорного Карабаха Видео
01:05
Назревает скандал: бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом Видео
00:25
В Украине на выходных могут ограничить работу общественного транспорта Видео
26 ноября, четверг
23:58
Что нельзя делать 27 ноября: приметы на Филиппов день
23:23
​Пустые рюмки​ и курица с колбасой: как Зеленского встретили родители в Кривом Роге Видео
23:02
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
22:50
Ученые ответили, с какой группой крови люди чаще заражаются COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять