"Арестович лжет": в СНБО набросились на помощника Кравчука в ТКГ

Алексей Арестович и Леонид Кравчук / facebook.com/alexey.arestovich

Заместитель секретаря Совета нцбезопасности и обороны Сергей Кривонос раскритиковал деятельность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича.

Об этом он написал в своем Facebook, комментируя реакцию властей на продолжающиеся боевые действия на Донбассе и гибель украинских воинов.

Замсекретаря СНБО напомнил, что война в Украине продолжается, а с его точки зрения, мир можно установить, только с позиции сильного.

"Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли на встречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны ?? Во всех - не уверен. Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан", - подчеркнул Кривонос.

Он также охарактеризовал Кравчука и Арестовича как "Остапы Бендеры украинской дипломатии".

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Напомним, в конце октября Алексей Арестович был назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера.