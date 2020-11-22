Арестович предложил подмешать яд в кофе Путину

Владимиру Путину предложили подмешать яд в кофе / Reuters

Во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным ему необходимо "подмешать яд в кофе", заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

Такое заявление он сделал в интервью журналистке Янине Соколовой.

При этом спикер украинской делегации в ТКГ ответил на вопрос о том, готов ли он подать руку Путину.

"Если будет нужно по дипломатическому протоколу — подам, если в личном общении — нет… Тут же политика какая — говоришь правильные слова и подмешиваешь яд в кофе человеку, с которым ты общаешься", — отметил Арестович.

Он также добавил, что это является "способом борьбы с врагами".

Ранее в Сети потроллили спикера украинской делегации в ТКГ Арестовича, который заявил о том, что имеет 33 боевых выхода в зоне ООС, а также награжден семью наградами.

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Напомним, в конце октября Алексей Арестович был назначен советником по информационным вопросам делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса. Одновременно он будет выполнять обязанности спикера.