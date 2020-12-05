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Украинскую фабрику обвинили в тесных связях с Россией: что известно

5 декабря 2020, 12:30

У фабрики, которая находится в Киевской области, есть офис в Москве.

Экскурсовод поделился, что Клавдиевская фабрика елочных игрушек делала пророссийские украшения – Новости Киева сегодня
Клавдиевская фабрика елочных игрушек делала пророссийские украшения, поделился экскурсовод / Скриншот

Клавдиевская фабрика елочных украшений изготовляет игрушки, на которых изображена советская символика – "клеймо"-звезда – и написано "Армия России".

У фабрики российский сайт, офис находится в Москве и есть отделения в городах РФ, поделился экскурсовод Сергей Савченко на своей странице в Facebook.

По его словам, если стать свидетелем той деятельности, которую фабрика не афиширует, ее руководство и охрана переходят к угрозам – будут обещать "поговорить так, чтобы стало понятно!", грозятся "разбить морду".

"На входе в художественный цех экскурсовод настаивает, что фото- и видеосъемка запрещены. Теперь я понимаю почему. Упаси Боже посетителю увидеть, что там за украшения производят мастерицы…", – отметил автор.

/ Скриншот

В Сети есть еще один сайт Клавдиевской фабрики елочных украшений, он не российский.

На Клавдиевской фабрике елочных украшений делают пророссийские игрушки – опубликовано видео

Внимание, на виде есть нецензурная лексика!

  • Напомним, в Украине в рамках декоммунизации запрещено использование советской символики.
  • В 2014 году России захватила Крым и развязала войну на Донбассе – после таких действий Украина разорвала большинство связей с РФ, и армию страны-агрессора не пиарят.

Что известно о Клавдиевской фабрике елочных украшений

Клавдиевская фабрика елочных игрушек находится недалеко от Киева – в поселке Клавдиево-Тарасово, пишет Wіkipedia.

Фабрика является одним из старейших предприятий в Украине среди тех, которые специализируются на изготовлении елочных украшений. Клавдиевской фабрике более 70 лет.

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