Аваков назвал неожиданную версию возникновения бушующих пожаров на Житомирщине

В Украине продолжаются мощные лесные пожары / @mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что правоохранители рассматривают две версии возникновения масштабных пожаров в Житомирской области.

"В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электросети. Однако мы имеем определенные факты, которые дают основание считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД во главе с моим советником Владиславом Бухаревым. Ведется следствие", - заявил глава МВД во время заседания оперативного штаба в Овруче Житомирской области.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД, Аваков также отметил, что нельзя отбрасывать и человеческий фактор.

Читайте также"Открытое пламя осталось": у Зеленского рассказали о жутких пожарах в Украине"Когда молодые странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, зимой почти не было снега, намеренно поджигают траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора на краю леса", - добавил глава МВД.

Министр внутренних дел также обратил внимание на то, что продолжается ликвидация пожаров в Чернобыльской зоне. При этом рассматривается как основная версия пожаров малоснежная зима и сухая лесная подстилка.

"В Чернобыле продолжается тушение пожара, но ситуация полностью контролируется. Кроме того, мы все сделаем выводы из этой ситуации. Будут изменены правила действий в заповедных зонах, в том числе и в зоне отчуждения", - резюмировал Аваков.

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Напомним, ранее пострадавшие на Житомирщине рассказали о жутких пожарах.