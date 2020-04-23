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На Донбассе отыскали новейшее оружие из России: опубликовано фото

23 апреля 2020, 10:53

Согласно имеющимся данным, россияне продолжают снабжать донбасских боевиков новейшим оружием.

Российские войска
Российские войска / УНИАН

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине нашли новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook опубликовала украинская активистка и волонтер Олеся Татарин. К нему она добавила некоторые части отчета миссии ОБСЕ.

"10 марта с помощью беспилотного аппарата миссии ОБСЕ были обнаружены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V "Леер-3" и Р-934Б "Синица", расположенные на южной окраине Луганска, 13 км от линии боевого соприкосновения, на временно оккупированной Россией территории. Данные комплексы стоят на вооружении российской армии и на экспорт не поставлялись", – говорится в тексте.

Российские войска

До того, 5 апреля нынешнего года в районе города Светлодарск украинские бойцы сбили современный российский боевой беспилотник "Застава" (Bird Eye 400), изготовленный на военном заводе в районе Урала.

Напомним, ранее офицеры украинской разведки на временно оккупированных территориях Донбасса (в районах Новогригорьевки, Макеевки и Донецка) установили факт размещения контролируемыми Россией боевиками "ДНР" новейших огнеметных систем "Буратино".

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