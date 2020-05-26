План Портнова: юрист объяснил, как нужно расследовать пленки Деркача

Портнов рассказал, как расследовать аудиопленки Порошенко-Байдена / УНИАН

Опубликованные нардепом Андреем Деркачем аудиозаписи разговоров пятого президента Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена нужно расследовать тщательно и объективно.

Офис президента должен предоставить следствию подробную дополнительную информацию о разговорах политиков, а также документы, которые могут быть связаны с отставкой Шокина с поста главы ГПУ. Также нужно провести проверку подлинности голосов людей, голоса которых зафиксированы на аудиопленках. Об этом идет речь в плане юриста Андрея Портнова "25 конкретных следственных действий", который он опубликовал на своем сайте.

Украинский юрист утверждает, что опубликованные в прессе материалы дают основания считать, что экс-глава государства Петр Порошенко и другие лица совершили ряд преступлений и должны понести за это ответственность.

"Анализ видеоматериалов и другой информации, обнародованной в СМИ, свидетельствует о наличии в действиях экс-президента Порошенко и других лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 111 УК Украины (Государственная измена), ст. 206 УК Украины (Противодействие законной хозяйственной деятельности), ст. 231 УК Украины (Незаконное собирание или использование информации, которая составляет банковскую тайну), ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ст. 344 УК Украины (Вмешательство в деятельность государственного деятеля)", - отмечает Портнов.

Согласно плану Портнова, по данному делу следует провести объективное расследование, в рамках которого Офис президента должен предоставить следствию ряд документов, касающихся сеансов разговоров Порошенко и Байдена, а также другие материалы, связанные с вопросами отставки Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

Кроме того, Портнов предлагает сделать ряд запросов в Вашингтон по вопросу аудиозаписей Порошенко и Байдена, чтобы получить от американцев примеры экспериментальных голосов тех лиц, которые принимают участие в обнародованных Деркачем записях. План Портнова также предусматривает проведение фоноскопических экспертиз с целью подтверждения подлинности разговоров и отсутствия монтажа.

При этом Портнов считает, что нужно также вызвать на допрос экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву, а также других украинских чиновников и парламентариев.

Напомним, 19 мая внефракционный парламентарий Андрей Деркач в ходе своей пресс-конференции обнародовал аудиозаписи, на которых люди, чьи голоса похожи на голоса пятого президента Петра Порошенко, бывшего вице-премьера США Джо Байдена и экс-главы Госдепа Джона Керри, обсуждают внутриполитические вопросы Украины. Из этих разговоров следует, что американские политики вмешивались в дела Украины и просили Порошенко уволить генпрокурора Шокина.

Также в разговорах с пятым украинским президентом Байден просил национализировать ПриватБанк, назначать людей в правительство и вносить изменения в украинское законодательство.