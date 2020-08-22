Аваков поднял по тревоге всю полицию: что происходит - Новости Украины / facebook.com/arsen.avakov.1

Улицы больших и маленьких городов Украины в ближайшие дни будут охранять усиленные патрули правоохранительных органов. Спасательные бригады также приведены в повышенную готовность. Таким образом МВД готовится к празднованию Дня Флага и Дня Независимости Украины 2020.

Как сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, 23 и 24 августа службу будут нести 4,5 тысячи представителей Нацполиции, Нацгвардии, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеЛукашенко срочно мобилизовал войска на границеНе только обратиться за помощью правоохранителей, но даже просто попросить воды можно будет в любой из специальных полицейских палаток, что установят на городских улицах.

С 22 по 25 августа свою работу усилят и сотрудники Государственной погранслужбы Украины – чтобы максимально обеспечить безопасность на границе, предотвратить военные и террористические угрозы.

Ранее Главред писал о том, где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия на День Независимости Украины 2020 – в материале Празднование Дня Независимости 2020: как пройдет и куда пойти.

Напомним, бывший и нынешний президенты Украины определились со своими планами на День Независимости Украины 2020: Порошенко собрался дефилировать на Марше защитников 2020, а Зеленский – вручать награды.