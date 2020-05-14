"Аваков согласовывал с Венедиктовой": Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения

Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ / Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко вызван на допрос в СБУ, где ему должны вручить подозрение.

По словам Стерненко, он должен явиться в главное следственное управление Службы безопасности Украины в понедельник, 18 мая.

"Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении... Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях", - написал активист на своей странице в социальной сети Facebook.

Также он добавил, что не знает, о каких конкретно следственных и процессуальных действиях идет речь.

"Видимо, в тех, которые Аваков согласовывал с Венедиктовой", - подчеркнул Стерненко.

В мае 2018 года активист Сергей Стерненко во время драки в Одессе смертельно ранил Ивана Кузнецова и нанес ранение Александру Исайкулову. По данному факту было открыто уголовное дело. Сам Стерненко заверяет, что пережил три покушения, а его действия стали результатом вынужденной самообороны.

В последнее время появилась информация, согласно которой Стерненко могут вручить подозрение. По этой причине в его защиту активизировались ультрас многих украинских команд, пообещавших организовать протесты.

Однако фанатская группа Ультрас Одесса призвала отказаться от публичной поддержки Стерненко, обвинив его в торговле наркотиками.