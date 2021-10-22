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Аваков заболел коронавирусом: как себя чувствует экс-министр МВД

22 октября 2021, 17:07
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Бывший чиновник находится на самоизоляции.

У Авакова коронавирус / Соцсети

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заболел коронавирусом. Он находится на самоизоляции и поделился, как проходит его лечение.

В Instagram Аваков написал, что много читает, пьет чай и смотрит телевизор. Также бывший чиновник отметил, что его болезнь протекает в легкой форме.

"Читаю, про себя в интернете, что мол помираю от ковида. К счастью, нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов.", - написал Аваков.

Читайте такжеВрач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавирусаНапомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

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МВД коронавирус Арсен Аваков
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