Авария на шахте в Донецке: найдены погибшими горняки

После аварии на шахте в подконтрольном боевикам городе горняков долго искали.
В захваченном боевиками "ДНР" Донецке спустя несколько дней после аварии на шахте им. Александра Скочинского нашли тела четырех горняков, которых считали пропавшими без вести.
Одного погибшего нашли в ночь на 20 ноября, тела двоих – этого же числа днем, а еще одна жертва обнаружена поздно вечером, сообщает подконтрольный противнику ресурс ДАН со ссылкой на сведения так называемого "МЧС ДНР".
В псевдоведомстве добавили, что спасательные работы было сложно проводить, поскольку в местах добычи полезных ископаемых собралось много газа.
В "МЧС" добавили, что на шахте продолжают ликвидировать последствия аварии.
Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что авария на шахте им. Скочинского произошла рано утром 17 ноября – начался пожар. Под землей находились 26 шахтеров, 22-х – эвакуировали, а четверо рабочих пропали без вести.
- Справка. Шахта имени академика Александра Скочинского находится в Кировском районе Донецка, ее основали в 1975 году, пишет Wikipedia.
- На шахте добывают разные марки угля. Первый уголь шахта дала в ноябре 1975 года.