Авария на шахте в Донецке: найдены погибшими горняки

В результате аварии на шахте в Донецке погибли четверо горняков / Скриншот с dan-news.info

В захваченном боевиками "ДНР" Донецке спустя несколько дней после аварии на шахте им. Александра Скочинского нашли тела четырех горняков, которых считали пропавшими без вести.

Одного погибшего нашли в ночь на 20 ноября, тела двоих – этого же числа днем, а еще одна жертва обнаружена поздно вечером, сообщает подконтрольный противнику ресурс ДАН со ссылкой на сведения так называемого "МЧС ДНР".

В псевдоведомстве добавили, что спасательные работы было сложно проводить, поскольку в местах добычи полезных ископаемых собралось много газа.

В "МЧС" добавили, что на шахте продолжают ликвидировать последствия аварии.

Ранее подконтрольные боевикам СМИ сообщали, что авария на шахте им. Скочинского произошла рано утром 17 ноября – начался пожар. Под землей находились 26 шахтеров, 22-х – эвакуировали, а четверо рабочих пропали без вести.