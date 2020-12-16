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Авария на Шулявском мосту: Кличко прокомментировал инцидент

16 декабря 2020, 12:56
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Мэр столицы обратился к киевлянам по поводу громкой аварии на Шулявском мосту.

Шулявский мост
Аварий на Шулявском мосту / facebook.com/vartovi.espreso

Киевский градоначальник Виталий Кличко прокомментировал вчерашний инцидент, в ходе которого на Шулявский мост рухнули несколько столбов освещения.

Мэр столицы опубликовал большой пост на своем канале в мессенджере Telegram. По словам Кличко, все восстановительные работы будут проведены за счет генерального подрядчика реконструкции Шулявского моста.

"Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, что вызывали сомнения относительно надежности укрепления, - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет", ‒ написал он.

Кличко утверждает, что коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" (по праву заказчика реконструкции Шулявского моста) готовит документы в суд по поводу возмещения генподрядчиком убытков за поврежденные в результате инцидента автомобили киевлян.

"Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений", ‒ подытожил мэр.

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Авария на Шулявском мосту - что было ранее:

  • 15 декабря на Шулявском мосту, на проезжую часть рухнули три столба освещения. Вследствие этого движение транспорта во все четыре стороны было остановлено, а в целом в городе произошел транспортный коллапс.
  • Движение по Шулявскому мосту вновь было открыто (после реконструкции) 28 декабря 2019 года. При этом до сих пор территория под мостом и сама эстакада не достроены для пешеходов.
новости Киева Виталий Кличко масштабная авария Шулявский мост
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