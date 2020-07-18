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Людей прогоняют с пляжа: подробности подъема танкера Делфи

По состоянию на три часа дня работы по подъему судна были приостановлены.

18 июля 2020, 20:32
Танкер Делфи
Выяснились подробности работ по подъему танкера / Думская

На пляже под Одессой продолжаются подготовительные работы по подъему танкера Delfi. Их проводят спасатели и водолазы городской водолазной службы.

Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает РБК-Украина.

Городской голова отметил, что основная задача - поставить судно на киль для дальнейшей буксировки. По состоянию на 15.00 работы были приостановлены подрядчиком, так как не выдержал трос одного из буксиров.

В работах задействованы несколько единиц техники и 12 специалистов профильных городских служб.

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"С самого начала мы обеспечивали постоянный мониторинг вокруг этого танкера. И чем раньше была бы реакция со стороны ответственных лиц, тем проще была б организация процесса эвакуации судна", - сказал Труханов.

По его словам, мэрия сделала все для того, чтобы обезопасить одесситов и гостей города от последствий простоя судна.

"И сегодня мы, как никто заинтересованы в том, чтобы это судно покинуло одесский берег и силами наших специалистов помогаем проводить все необходимые работы", - подчеркнул Труханов.

Сегодня утром на Дельфин прибыли правоохранители и оградили от граждан выход к морю на территории возле судна. Людей попросили уйти с пляжа и везде по периметру расставили муниципальную охрану и нацгвардейцев.

Поднятие танкера и его буксировки в Черноморск собираются проводить в 4 этапа. Изначально из танкера вытеснят воду, сделав его немного плавучим. Позже с помощью буксира его носовую часть оторвут от дна. Далее - откачка воды из трюмов. Таким образом, и задняя часть танкера должна стать плавучей, что позволит убрать его с пляжа.

Авария танкера под Одессой

Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о сроках выполнения работ по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья.

Геннадий Труханов новости Одессы судно Делфи
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