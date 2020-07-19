Авария танкера Делфи: почему не удалось поднять судно с мели

Водолазы отказались от третьей попытки по подъему танкера / Думская

Водолазы отказались от третьей попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi, затонувший у побережья в ноябре прошлого года.

Водолазы сначала попытаются откачать воду из корпуса танкера и достать лопнувший понтон, сообщил 19 июля одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого - Smart Marine Concept - участвует в операции.

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после него определим даты следующего подъема", - написал он в Facebook.

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Инспекторы Госэкоинспекции в Одесской области, контролирующие процесс поднятия танкера из-за вероятности загрязнения морской воды, высказали предположение, что 19 июля буксиры снова попытаются довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль, чтобы затем убрать с городского пляжа Одессы.

Авария танкера под Одессой

Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о сроках выполнения работ по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья.