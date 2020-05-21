Авария танкера под Одессой: экологи бьют тревогу

Экологи обнаружили загрязнение воды на месте аварии танкера

Авария танкера Delfi под Одессой - в Государственной экологической инспекции сообщили о том, что обнаружили загрязнение воды и воздуха вблизи затонувшего танкера. Предварительно, разрешенные экологические показатели превышены в 15 раз.

Как сообщает РБК-Украина, во время оперативного совещания, которое состоялось 21 мая вблизи затонувшего судна, и.о.начальника єкологический инспекции Артем Заярный рассказал, что загрязнение было зафиксировано ночью сотрудниками муниципальной спасательной службы.

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Муниципальная экологическая лаборатория также прибыла на место происшествия и взяла пробы воды. По состоянию на сейчас загрязнение на воде устранили с помощью абсорбирующего порошка.

"Проще всего судно распилить и локализовать, но мы категорически против. Потому что подобные действия приведут к разливу масла, к разливу нефтепродуктов и ухудшит ситуацию. Мы можем убеждать владельца, убеждать Администрацию морских портов Украины, чтобы судно убрали на территорию порта - или краном, или буксирами", - пояснил он.

Авария танкера под Одессой

Как известно, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. На берегу одного из пляжей города танкер перевернулся на бок и затонул. С танкера эвакуировали трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от спасения.