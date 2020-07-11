Авария танкера Delfi: Криклий назвал сроки и условия подъема судна

Криклий назвал сроки подъема затонувшего танкера

Авария танкера Делфи в Одессе - министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о сроках выполнения работ по подъему затонувшего на одесском побережье танкера Delfi.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Чиновник заверил, что работы намерены завершить до 20 июля, но при определенных условиях.

По словам Криклия, затонувший танкер уберут с одесского пляжа в запланированные сроки при условии ясной погоды и отсутствия волн.

Авария танкера Делфи под Одессой

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья. Танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Как писал Главред, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило в штормовую погоду малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В итоге танкер навалился бортом на волнорез и застрял. Экипаж в составе трех людей пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.