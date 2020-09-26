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Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: в СБУ назвали версию

26 сентября 2020, 12:44

Самолетом Ан-26 управлял командир экипажа.

СБУ
Курсанты самолетом не управляли - СБУ / Фото: УНИАН

Согласно предварительной информации, самолетом Ан-26 ВС ВСУ, потерпевшим крушение под Чугуевом, управлял командир экипажа. Перед тем, как произошла катастрофа, он доложил о том, что отказал левый двигатель и сделал запрос захода на посадку.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации правоохранительного ведомства, учебные маневры Ан-26 стартовали в 18:50 и должны были продолжиться до 22:50. Во время учений шла подготовка курсантов и штурманов.

Самолетом управлял командир экипажа – курсантов у руля самолета не было. В 20:38 командир доложил руководству о том, что левый двигатель отказал. Уже в 20:40 он сделал запрос на посадку. Спустя три минуты – в 20:43 – прошел дальний привод. В 20:45 случилась катастрофа.Читайте такжеГеращенко рассказал новые подробности авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

новости Украины происшествия авиакатастрофа Чугуев СБУ
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