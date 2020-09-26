Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: в СБУ назвали версию

Самолетом Ан-26 управлял командир экипажа.
Согласно предварительной информации, самолетом Ан-26 ВС ВСУ, потерпевшим крушение под Чугуевом, управлял командир экипажа. Перед тем, как произошла катастрофа, он доложил о том, что отказал левый двигатель и сделал запрос захода на посадку.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
По информации правоохранительного ведомства, учебные маневры Ан-26 стартовали в 18:50 и должны были продолжиться до 22:50. Во время учений шла подготовка курсантов и штурманов.
Самолетом управлял командир экипажа – курсантов у руля самолета не было. В 20:38 командир доложил руководству о том, что левый двигатель отказал. Уже в 20:40 он сделал запрос на посадку. Спустя три минуты – в 20:43 – прошел дальний привод. В 20:45 случилась катастрофа.Читайте такжеГеращенко рассказал новые подробности авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом
- Крушение самолета ВС ВСУ Ан-26 произошло в пятницу, 25 сентября, в двух километрах от военного аэропорта города Чугуева Харьковской области. На борту самолета находились 27 человек – курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. 26 человек погибли.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что предварительной причиной крушения самолета Ан-26 является отказ датчика в двигателе.
- Государственное бюро расследований рассматривает четыре основные версии авиакатастрофы под Чугуевом.
- В Украине объявлен траур. На место трагедии в Харьковскую область прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства поручил приостановить все полеты на аналогичных Ан-26 самолетах до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.
- Спасатели нашли тела 25 погибших в катастрофе самолета Ан-26.
- Один курсант, которому удалось выжить, скончался в больнице.