Авиакатастрофа под Чугуевом: Дроздов отреагировал на врученное ему подозрение

Сергей Дроздов отреагировал на врученное ему подозрение / УНИАН

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности, приведшей к крушению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года, отреагировал на обвинение.

"Сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе задаю вопрос: с какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 года акт технического расследования катастрофы Ан-26 был утвержден и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были", – сказал Дроздов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что по этим выводам у ГБР должны были определить виновность и степень виновности должностных лиц и всех причастных к этой катастрофе.

"Сначала меня хотели унизить моим сыном, а он не был мажором, как представили его некоторые СМИ", – добавил Дроздов.

Добавим, 2 октября глава Харьковской ОДА Алексей Кучер заявил, что в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился под Чугуевом в Харьковской области, самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки.

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