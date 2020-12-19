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Авиакатастрофа под Чугуевом: Дроздов отреагировал на врученное ему подозрение

19 декабря 2020, 08:55
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Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины получил подозрение в халатности.

Сергей Дроздов
Сергей Дроздов отреагировал на врученное ему подозрение / УНИАН

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности, приведшей к крушению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года, отреагировал на обвинение.

"Сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе задаю вопрос: с какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 года акт технического расследования катастрофы Ан-26 был утвержден и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были", – сказал Дроздов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что по этим выводам у ГБР должны были определить виновность и степень виновности должностных лиц и всех причастных к этой катастрофе.

"Сначала меня хотели унизить моим сыном, а он не был мажором, как представили его некоторые СМИ", – добавил Дроздов.

Добавим, 2 октября глава Харьковской ОДА Алексей Кучер заявил, что в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился под Чугуевом в Харьковской области, самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем сообщалось ранее:

  • 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на продвижение в расследовании катастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве. Зеленский пообещал, что к ответственности будут привлечены все виновные.
  • 18 декабря глава отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок сообщил, что главной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала ошибка командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.

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