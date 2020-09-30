Авиакатастрофа в Чугуеве: в ГБР рассказали, что случилось с двигателем Ан-26

У самолета отказал только один из датчиков, заявили в ГБР,
В Государственном бюро расследований прокомментировали информацию об отказе левого двигателя Ан-26, который потерпел крушение под Харьковом.
По данным руководителя ГСУ ГБР Максима Борчаковского, двигатель Ан-26 не отказывал. В качестве доказательства своих слов он предложил опубликовать переговоры пилотов.
"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", – заявил Борчаковский.
По его словам, у самолета отказал только один из датчиков – датчик давления.
Вместе с тем главная инспекция Минобороны продолжает техническое расследование. Всё еще идет расшифровка "черных ящиков". А сами обломки самолета признаны вещественным доказательство, они арестованы судом.
Авиакатастрофа под Харьковом: что произошло
- Вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли. В живых остался только 20-летний Вячеслав Золочевский.
- 26 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что рассматривают четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- 30 сентября появились первые данные с "черных ящиков" упавшего под Харьковом Ан-26. Завершить работу специалисты планируют до конца этой недели.