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Авиакатастрофа в Чугуеве: в ГБР рассказали, что случилось с двигателем Ан-26

30 сентября 2020, 12:26

У самолета отказал только один из датчиков, заявили в ГБР,

Трагедия под Харьковом - что случилось с двигателем Ан-26
Трагедия под Харьковом - что случилось с двигателем Ан-26 / УНИАН

В Государственном бюро расследований прокомментировали информацию об отказе левого двигателя Ан-26, который потерпел крушение под Харьковом.

По данным руководителя ГСУ ГБР Максима Борчаковского, двигатель Ан-26 не отказывал. В качестве доказательства своих слов он предложил опубликовать переговоры пилотов.

"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", – заявил Борчаковский.

По его словам, у самолета отказал только один из датчиков – датчик давления.

Вместе с тем главная инспекция Минобороны продолжает техническое расследование. Всё еще идет расшифровка "черных ящиков". А сами обломки самолета признаны вещественным доказательство, они арестованы судом.

Авиакатастрофа под Харьковом: что произошло

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