Три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины: откуда можно улететь

Авиакомпании возобновляют рейсы из Украины / Reuters

Уже в ближайшие недели из Украины возобновят свои рейсы ведущие европейские авиакомпании.

Открыто бронирование на рейсы Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa из Украины.

Как рассказали в Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая. Из Киева самолеты будут отправляться 7 раз в неделю, с 25 мая из Одессы - 3 рейса в неделю.

В свою очередь венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая. Уже открыто бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

При этом немецкая Lufthansa с 1 июня приглашает бронировать рейсы из Киева до Берлина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что авиакомпании отменили сотни рейсов из-за коронавируса.