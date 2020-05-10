УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины: откуда можно улететь

10 мая 2020, 14:02

Рейсы возобновляются из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Wizz Air
Авиакомпании возобновляют рейсы из Украины / Reuters

Уже в ближайшие недели из Украины возобновят свои рейсы ведущие европейские авиакомпании.

Открыто бронирование на рейсы Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa из Украины.

Как рассказали в Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая. Из Киева самолеты будут отправляться 7 раз в неделю, с 25 мая из Одессы - 3 рейса в неделю.

В свою очередь венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая. Уже открыто бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

При этом немецкая Lufthansa с 1 июня приглашает бронировать рейсы из Киева до Берлина.

Читайте такжеWizz Air планирует запустить рейсы из Европы в ОАЭ, Индию и Африку

Напомним, ранее сообщалось о том, что авиакомпании отменили сотни рейсов из-за коронавируса.

авиакомпании Wizz Air Lufthansa
Сейчас вы просматриваете новость «Три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины: откуда можно улететь». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:20
Одноразовые перчатки и защита от коронавируса: ученые развеяли миф
14:02
Три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины: откуда можно улететь
13:29
Глава Китая просил ВОЗ отложить заявление о коронавирусе - СМИ Видео
13:28
"Акция стоит 3 млн": в Сеть слили прайс Нацкорпуса
13:25
Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: кому простят все долги, а кого ждут интриги на работе
13:00
Размытый боб – модная стрижка для женщин 30-40 лет: фото Фото
12:55
Запрет на выезд украинцев за границу: в МИД дали разъяснение
12:49
Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая Видео
12:24
Выбросила умершего заробитчанина в лес: полька отделалась смешным приговором
11:52
Врач рассказала, почему нельзя гулять в жару при коронавирусе Видео
11:26
Киев запретил выезд украинцев без разрешения МИД – посольство Британии
11:05
Коронавирус в России побил новый рекорд - за сутки 11 тысяч больных Видео
10:58
Над жалким фюрером Путиным уже начинают смеяться мнение
10:35
"Российская мразота": в Крыму боец без правил жестоко избил продавщицу за замечание Видео
10:10
Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро Видео
09:56
Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог
09:30
Украину захлестнет волна коронавируса: эксперт рассказал о худшем сценарии
09:18
Коронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человек Видео
08:58
"Не только сбор клубники": Германия позвала тысячи украинских заробитчан
08:51
Лекарство от изжоги снижает риск смерти от коронавируса - ученые Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять