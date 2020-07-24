Авиаотраслью Украины последние 5 лет управляли автодилеры - эксперт

Руслан Корж, экс-замминистра экономики, возглавляющий авиа- и ракетостроительные направления Укроборонпрома

Известный украинский авиа-эксперт, заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов прокомментировал критику со стороны руководителя ОО "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игоря Егорова в адрес заместителя гендиректора Укроборонпрома Руслана Коржа.

"Господин Егоров пытается обосновать свои претензии к Коржу ссылаясь на массив информации по всей видимости бессистемно нарытый в интернете", - заявил эксперт, комментируя утверждение о вине Коржа в проблемах с серийным производством самолётов в Украине, когда с 2015 года не выпущено ни единой машины.

Как отмечает Коршунов, Егоров противоречит сам себе, поскольку в Украине серийный выпуск самолётов действительно прекращён ещё в 2015 году, однако Корж курирует авиапром менее года.

"Далее – непонятно, какое отношение к Украине имеет полностью российский Ту-334, о котором министр промышленности и торговли России Денис Мантуров высказался однозначно и категорично: "Проект ближнемагистрального пассажирского самолёта Ту-334 был тупиковым". А что касается самолётов Ан-148 и его модификации Ан-158, то в сборочном цехе ГП АНТОНОВ давно стоят десять фюзеляжей в ожидании комплектующих изделий, которые в основном изготавливались в России. Похоже, что никогда и не дождутся. В этом можно обвинять кого угодно, но при чём тут Корж?" – говорит Коршунов.

По словам эксперта, он знает Коржа ещё с конца 80-х, когда он был принят на работу в авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова в качестве менеджера во вновь создаваемое совместное с англичанами авиа-транспортное подразделение "Руслан – Air-Foyle" (сейчас "Авиалинии Антонова").

"Через три года Корж получил грант на обучение в США, которое оплачивал англичанин Крис Фойл. Какая досада, что этого не знает господин Егоров, а то обвинил бы Коржа его ещё и в связях с американской и английской разведками, помимо российской. Зато Егоров уличил Коржа ещё и в том, что он, якобы, имеет амбиции возглавить ГП АНТОНОВ. А почему бы и нет? Толку на этой должности от него будет гораздо больше, нежели от череды бездарных руководителей, назначенных Порошенко", - уточнил Корж.

Он также подчеркнул, что 4 из 5 последних лет ГП АНТОНОВ руководили непрофессионалы.

"Михаил Гвоздев и Александр Коцюба – это автодилеры (грустно и смешно, но Коцюба, например, фюзеляжи самолётов называл кузовами), а пришедший после них Александр Кривоконь, тот и вовсе кандидат философских наук. Весьма востребованные в авиационной отрасли профессии, однако. То есть, те ещё кризисные менеджеры для головного предприятия авиастроительной отрасли. Откуда же тут взяться успехам?" – резюмировал штурман-испытатель.