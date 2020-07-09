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Эстония запретила полеты из Украины из-за Covid-19

Запрет будет действовать до 28 июля.

9 июля 2020, 17:41
Wizz Air
Wizz Air пока не будет летать из Украины в Эстонию / Reuters

Правительство Эстонии не разрешает принимать рейсы из Украины, поэтому авиакомпании WizzAir запрещено совершать рейсы между Таллинном и украинскими городами.

Как передает издание ERR со ссылкой на пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Расмуса Рууда, запрет действителен, как минимум, до 28 июля.

В Эстонии пояснили, что причина данного радикального решения – высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине. Wizz Air планировал открыть маршруты во Львов и Харьков, однако это решение временно приостановлено.

Как известно, согласно данным аэропорта Таллинна, рейсы между столицами Украины и Эстонии на сегодня выполняет только авиакомпания Wizz Air. Таким образом до конца июля авиасообщение между странами полностью приостановлено из-за Covid-19.

Напомним, 1 июля, впервые с марта текущего года, пассажиры смогли отправиться из Вроцлава в Киев. Утром и днем в аэропорту Киев были приняты и отправлены рейсы из Варшавы и Вроцлава.

Также в ночь с 16 на 17 июня Польша возобновила авиасообщение со странами Европейского Союза. Авиарейсы с государствами, которые не входят в ЕС, восстановлено не было.

Ранее сообщалось, что польские авиакомпании готовились к восстановлению авиасообщения с Украиной с 15 июля.

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