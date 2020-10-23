Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной

Моника Унгер / Фото: скриншот из видео

Журналист Татьяна Даниленко высказала мнение, что нашумевшая история с гражданкой Австрии Моникой Унгер, которая получила 12 лет тюрьмы за призывы к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска, зеркально отображается в украинских высших эшелонах власти.

В Facebook Даниленко напомнила историю австрийки, которая поставила под сомнение легитимность власти в своей стране и открыто симпатизировала главе Кремля.

"Австрийская Фемида дала ей 14 лет тюрьмы, но Унгер впоследствии выиграла апелляцию. Суд пересмотрел дело и теперь дал ей 12 лет тюрьмы. Арестовали группу еще 2017 года. Моника Унгер свое время была провозглашена своими соратниками "президентом Конфедерации". Она планировала военный переворот и открыто попросила помощи у Путина", - сказано в сообщении.

По словам журналиста, в Украине подобные коллаборационисты остаются безнаказанными. Более того, они занимают высокие посты во власти и владеют медиахолдингами.

"Хотелось бы напомнить, что наша Моника на этих выборах баллотируется в мэры, а коллективная Моника сидит в парламенте и обладает пучком медиаактивов", - написала Даниленко.

В комментариях пользователи поддержали мнение автора.

"У нас в Славянске Штепа - такая Моника. Но опять баллотируется на ту же должность".

"У нас бы она вышла с залогом 12 тыс грн."

"Когда суд нормальный".

"Путин, введи войска, где-то мы это уже слышали".

Напомним: