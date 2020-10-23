УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной

23 октября 2020, 21:51

В соцсети упомянули, что в украинской политике коллаборационизм – частое явление.

Моника Унгер / Фото: скриншот из видео

Журналист Татьяна Даниленко высказала мнение, что нашумевшая история с гражданкой Австрии Моникой Унгер, которая получила 12 лет тюрьмы за призывы к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска, зеркально отображается в украинских высших эшелонах власти.

В Facebook Даниленко напомнила историю австрийки, которая поставила под сомнение легитимность власти в своей стране и открыто симпатизировала главе Кремля.

"Австрийская Фемида дала ей 14 лет тюрьмы, но Унгер впоследствии выиграла апелляцию. Суд пересмотрел дело и теперь дал ей 12 лет тюрьмы. Арестовали группу еще 2017 года. Моника Унгер свое время была провозглашена своими соратниками "президентом Конфедерации". Она планировала военный переворот и открыто попросила помощи у Путина", - сказано в сообщении.

По словам журналиста, в Украине подобные коллаборационисты остаются безнаказанными. Более того, они занимают высокие посты во власти и владеют медиахолдингами.

"Хотелось бы напомнить, что наша Моника на этих выборах баллотируется в мэры, а коллективная Моника сидит в парламенте и обладает пучком медиаактивов", - написала Даниленко.

В комментариях пользователи поддержали мнение автора.

  • "У нас в Славянске Штепа - такая Моника. Но опять баллотируется на ту же должность".

  • "У нас бы она вышла с залогом 12 тыс грн."

  • "Когда суд нормальный".

  • "Путин, введи войска, где-то мы это уже слышали".

Читайте такжеВ Австрии посадили на 12 лет женщину, призывавшую Путина ввести войска

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин считает, что Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав.

  • Кроме этого, президент России Владимир Путин заявил, что в Украине после революций экономика (внутренний валовый продукт) так сильно упала, вроде прошла не одна пандемия.

Владимир Путин Татьяна Даниленко новости Украины новости Украины и мира Новости Австрии
Сейчас вы просматриваете новость «Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:13
Гороскоп на 24 октября 2020 года: хороший день на всех фронтах и потеря всего
22:02
Жуткая катастрофа Ан-26: начальника университета отстранили от должности Видео
21:51
Австрийка получила 12 лет за призывы к Путину: журналист сравнила с Украиной
21:50
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 2 - кто ушел 23 октября
21:31
Местные выборы: где смогут проголосовать инвалиды
Реклама
21:24
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
21:05
"Круче, чем Apple": компания Huawei представила новый смартфон
21:03
В Чернобыле роботособака Boston Dynamics изучает радиоактивность Фото
20:36
Как варить яйца: правила для идеального приготовления Видео
20:33
В столичных вузах продлили дистанционное обучение Видео
20:15
Группа крови: влияет ли кровь на совместимость в браке Видео
20:13
EL Кравчук кардинально сменил профессию Видео
20:05
Сын неделю не знал о смерти родителей: подробности гибели медиков под Киевом от Covid-19 Видео
19:57
В ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса Видео
19:42
Политолог раскрыл, почему Путин не слепит из России великую державу
19:38
Супер топ-модель по-украински: участница строит музыкальную карьеру после вылета с шоу Видео
19:28
В Индии разработали уникальный тест на коронавирус
19:27
Календарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подряд Видео
19:23
Украина переходит на зимнее время: врач развеяла миф относительно перевода часов Видео
19:17
Одна из лучших РПГ прошлого года наконец добралась до Steam
Реклама
19:07
В Австрии посадили на 12 лет женщину, призывавшую Путина ввести войска
19:05
Как правильно пить воду: ученые рассказали об особенностях Видео
19:05
Подача воды в Крым: вице-премьер сказал, идут ли переговоры с Россией Видео
19:05
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 2 выпуск 23 октября Видео
19:01
Байден выиграл у Трампа битву, но может проиграть войну мнение
19:00
Холостячка 1 сезон 1 выпуск 23-10-2020: первое знакомство Видео
18:51
Ирине Федишин выбили зуб
18:51
Кальций: факты, которые вы должны знать Видео
18:34
Женский гороскоп на неделю: назван самый везучий знак Зодиака Видео
18:22
Украинско-американская ракета Firefly Alpha полетит в космос 22 декабря
18:17
Киберпанк 2077 избежит главного русскоязычного недуга Ведьмака
18:00
Политолог объяснил, почему Путин не может вернуть Крым Украине
17:42
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время Видео
17:32
COVID-19 атаковал Францию: власти пошли на кардинальные меры Видео
17:31
"Он воспитал достойного сына": умер отец репера Басты
17:29
Эксперт об угрозе увольнения министров: Зеленский поступает как режиссер Видео
17:25
Как перенести контакты и данные с телефона на телефон: простые способы
17:12
Пандемия Covid-19 - омбудсмен нашла серьезные проблемы на избирательных участках Видео
17:01
Эксперт рассказал, как берег Одессы хотят застроить элитными особняками
16:37
В Украине обновили коронавирусный перечень стран: кто попал в "красный" список Видео
Реклама
16:36
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад
16:23
Гордон: Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ Видео
16:20
Письмо об увольнении учителей истории является подделкой - МОН
16:06
Шушкевич раскрыл планы России насчет Беларуси Видео
15:50
​Отмена перехода на летнее время: в Украине назвали условие Видео
15:42
Угроза с севера: Данилов назвал дату ввода войск РФ в Беларусь и раскрыл причину Видео
15:33
Ретроградный Меркурий 2020: астролог назвала главное правило
15:31
Польша вводит тотальный карантин: когда закроют границы Видео
15:15
Как пить текилу, чтобы получить максимальное наслаждение: 4 способа Видео
15:05
Малышеву затроллили за совет о Covid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять