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Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в Крыму

5 декабря 2020, 15:59
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Руководству австрийской компании запрещен въезд в Украину.

Крым, Украина
Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в театра в Крыму / УНИАН

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau (Куп Химмельблау), которое занимается строительством оперного театра в аннексированном Россией Севастополе. Уголовное дело было возбуждено после обращения МИД Украины.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери", - сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

По его словам, руководитель бюро Вольф Прикс еще долго не избавится от "клейма карманного архитектора Кремля".

Теперь Киев намерен добиваться санкций против Coop Himmelblau.

"Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией", - подчеркнул представитель МИД.

Ситуация в Крыму – о чем сообщалось ранее:

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

МИД Украины уголовное производство аннексия Крыма незаконное строительство
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