Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в Крыму

Австрийских архитекторов "наградили" уголовным делом за строительство в театра в Крыму / УНИАН

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau (Куп Химмельблау), которое занимается строительством оперного театра в аннексированном Россией Севастополе. Уголовное дело было возбуждено после обращения МИД Украины.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери", - сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

По его словам, руководитель бюро Вольф Прикс еще долго не избавится от "клейма карманного архитектора Кремля".

Теперь Киев намерен добиваться санкций против Coop Himmelblau.

"Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией", - подчеркнул представитель МИД.

Ситуация в Крыму – о чем сообщалось ранее:

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Власти США вечно не будут признавать аннексированный полуостров Крым российской территорией, заявил заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.