Авто могут останавливать и сейчас: юрист объяснил нюанс закона о расширении прав полиции

Копы могут останавливать автомобилистов и в рамках действующего законодательства / ТСН

В принятии закона №2695, который Верховная Рада уже одобрила в первом чтении, нет никакого смысла. Полицейские и сейчас могут останавливать автомобилистов, аргументируя свои действия данными, которые не проверяются.

Об этом рассказал юрист Владимир Караваев, сообщает Украина 24.

По его словам, полномочия сотрудников правоохранительных органов на дорогах уже зафиксированы в действующем законодательстве. Полицейские могут остановить автомобилиста, если у них есть данные о якобы совершении правонарушения человеком. Механизм проверки таких сведений не предусмотрен.Читайте такжеВодителям в Украине разрешили стучать друг на друга за нарушения ПДД

"Все, что касается осмотра, обыска – уже прописано в законе о Национальной полиции. Допустим, в законе о Нацполиции есть такое положение, что полицейский может остановить транспортное средство, если у него есть данные о том, что на транспортном средстве совершается правонарушение. У нас нигде не уточняется, откуда эти данные он получает", - отмечает юрист.

Таким образом, подчеркивает Караваев, нет никакого смысла повторять нормы, которые уже зафиксированы в существующем законодательстве о полиции.Читайте такжеШтрафы за пьяную езду и полицейские засады: что ждет украинских водителей

Напомним, новый закон предусматривает возможность профилактических остановок автомобилей полицейскими без видимых причин.

Также этот закон вызвал множество споров в обществе из-за возникшей правовой коллизии об уголовной ответственности за пьяное вождение.