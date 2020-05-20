Кабмин дал старт автоматической фиксации нарушений ПДД: названа дата

В Украине запустят 17 пунктов фиксации нарушений ПДД / Скриншот

В среду, 20 мая, Кабинет министров на своем заседании принял постановление относительно запуска системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Это постановление нами предлагается в полной согласованности с принятым и подписанным президентом Украины законом, чтобы внедрить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца", - заявил во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Авакова, сначала (с 1 июня) будут запущены 17 пунктов фиксации, потом – еще около 40, а всего по стране планируют запустить 700 таких пунктов.

Глава МВД добавил, что вскоре будет опубликован соответствующий график запуска пунктов и адреса их размещения.

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Напомним, ранее в МВД рассказали о запуске системы полной автоматической фиксации нарушений на дорогах.