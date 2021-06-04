Автор голой фотосессии в Дубае выставил видео с девушками на торги

Голые украинки в Дубае / Фото Twitter @tammytabby

Финансист и галерист Виталий Гречин выставил на аукцион откровенное видео с девушками, участвовавшими в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Гречин решил продать права на 26-секундный видеоролик тому, кто больше заплатит.

"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", − говорится в описании лота.Читайте такжеУкраинок повязали в Дубае за обнаженку: СМИ узнали, кто одна из задержанных говорится в комментарии к лоту на аукционе.

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