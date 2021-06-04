Автор голой фотосессии в Дубае выставил видео с девушками на торги

Финансист и галерист Виталий Гречин решил продать видео со скандальной фотосессии и теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона.
Финансист и галерист Виталий Гречин выставил на аукцион откровенное видео с девушками, участвовавшими в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае. Об этом сообщает британское издание Daily Star.
Гречин решил продать права на 26-секундный видеоролик тому, кто больше заплатит.
"Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению", − говорится в описании лота.Читайте такжеУкраинок повязали в Дубае за обнаженку: СМИ узнали, кто одна из задержанных говорится в комментарии к лоту на аукционе.
Задержание украинок в Дубае – о чем ранее писалось:
- Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. Британское издание Mirror узнало, что за участие в съемках девушек задержали.
- По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
- Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата.За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
- Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что после уплаты штрафа в около 1300 долларов девушек в ближайшие дни депортируют из страны. Что и случилось вскоре.
Автор: Дмитрий Видоменко