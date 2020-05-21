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Суд заставил Офис генпрокурора открыть дело по вмешательству Байдена в работу Шокина

21 мая 2020, 16:30

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора заняться расследованием вмешательства Джо Байдена в работу Виктора Шокина.

Офис генпрокурора
Офис генпрокурора Украины / zaxid.net

Сотрудников Офиса генпрокурора обязали запустить процесс расследование вероятного вмешательства Джо Байдена (вице-президента США времен администрации Барака Обамы) в работу Виктора Шокина ‒ в период, когда тот был генпрокурором Украины.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд столицы Украины. Об этом свидетельствует документ из Единого реестра судебных решений . Согласно тексту, Офис генпрокурора обязали запустить расследования по факту уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 343 Уголовно-процессуального кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Немного позднее нардеп (фракция Слуга Народа) Ирина Верещук в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS заявила о том, что в ее политической силе ничуть не опасаются предостережений от нынешних властей США по поводу скандала с "пленками Деркача".

Читайте такжеОпасные заявления Зеленского: в США жестко предупредили Украину из-за "пленок Деркача"По ее словам, в Слуге народа не намерены останавливать процесс создания временной-следственной комиссии (ВСК) по данному вопросу (и он может быть оформлен уже на следующем заседании парламента.

Как рассказала Верещук, инициаторов создания ВСК интересуют исключительно внутренние дела Украины и те слова Порошенко, которые он якобы произносил в беседах с Байденом и Джоном Керри (во времена администрации Обамы ‒  госсекретарь США).

"Мы не собираемся давать ни политических, ни юридических оценок ни Байдену, ни Керри", - подытожила она.

Напомним, во вторник, 19 мая 2020 года, нардеп Андрей Деркач сделал достоянием общественности звуковые записи, в которых речь шла о том, что Джозеф Байден и Джон Керри якобы требовали от Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины (поскольку тот, мол, блокировал реформу Генпрокуратуры). Взамен американские чиновники обещали предоставление официальному Киеву денежных средств в размере 1 млрд США. Деньги были получены ‒ после долгих проволочек, однако все были потрачены на нужды обороны Украины (но исключительно на предприятиях, которые так или иначе принадлежат Порошенко)

Более того, как следует из записей, пятый президент страны якобы хотел провести рейдерский захват ПриватБанка ‒ после того, как Верховная Рада должна была проголосовать за госбюджет-2017 ‒ и пытался привлечь на свою сторону Джозефа Байдена.

Кроме того, Порошенко якобы в разговоре признал, что Айварас Абромавичус (ради назначения на пост главы Минэкономики) получил от него гражданство Украины с нарушениями законодательства.

Далее сотрудники Офиса генпрокурора добавили в Единый реестр досудебных расследований сведения о пресловутых "пленках Деркача" и начали расследование по факту государственной измены и злоупотребления властью или служебным положением

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