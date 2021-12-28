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Бегал голым по морозу, а полиция проехала мимо: под Мариуполем замерз мужчина

28 декабря 2021, 18:40
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Полицейские пытались заговорить с мужчиной, однако он на них не реагировал – и они поехали дальше.

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Под Мариуполем мужчина бегал голым и замерз – патрульные оставили его на дороге / Фото: 0629.com.ua

Под Мариуполем нашли мертвым мужчину, который перед этим бегал по голым заснеженным улицам в мороз.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, пишет ТСН. На кадрах, которые сняли сами полицейские, видно, как полностью голый мужчина бежит вдоль дороги.

Проезжавшие мимо патрульные спросили несколько раз через громкоговоритель, что произошло и все ли в порядке. Однако мужчина ответил что-то непонятное и побежал дальше. Полицейские пытались словами заставить бегуна остановиться, но тот на них не реагировал.

После этого правоохранители оставили мужчину и поехали дальше. В соцсетях утверждают, что они якобы испугались дальнейшей реакции мужчины, ведь тот был физически сильным и занимался спортом.

Позже стало известно, что уже вскоре мужчину нашли мертвым – он замерз.

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В комментариях под публикацией люди рассказали, что погибшим был местный спортсмен Василий, который проживал в поселке неподалеку от Мариуполя. Он 9 лет занимался борьбой и занимал призовые места на соревнованиях, однако после травмы у него начались проблемы с психическим здоровьем.

Как сообщают местные СМИ, погиб 29-летний житель поселка Ялта. У мужчины были проблемы с психическим здоровьем и он лечился в специализированном учреждении.

"Перед тем, как выбежать на дорогу, парень решил искупаться в водоеме. Пришел к воде, разделся, аккуратно сложил вещи на берегу и искупался. Его заметили и вызвали полицию", – пишет издание 0629.com.ua.

Сегодня в поселке состоялись похороны погибшего. Местные жители обвиняют полицию в бездействии и оставлении человека в опасности.

В полиции Донецкой области сообщили, что проверяют действия патрульных, которые оставили голого мужчину на дороге.

"По данному факту проводится служебное расследование, а следовательно проверяются все обстоятельства происшествия. Материалы расследования будут переданы в Государственное бюро расследований", – отметили в полиции.

Напомним, в Херсоне нашли мертвой 38-летнюю женщину, которая загадочно исчезла во время предновогоднего корпоратива. Поиски продолжались два дня, при этом тело нашли неподалеку от заведения, где происходило празднование.

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