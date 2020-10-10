"Бегство" Вакарчука из Рады: ЦИК зарегистрировала нового нардепа от Голоса

Новый нардеп займет место Святослава Вакарчука.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина (позывной Богема) народным депутатом от политической партии Голос.
В Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука, сообщает пресс-служба ЦИК.
При этом Центризбирком признал избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации нардепом.
Шараскин - украинский доброволец ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.
За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".
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- Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
- В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.
- Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.