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"Бегство" Вакарчука из Рады: ЦИК зарегистрировала нового нардепа от Голоса

10 октября 2020, 19:54

Новый нардеп займет место Святослава Вакарчука.

Андрей Шараскин ("Богема")
Андрей Шараскин / УНИАН

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина (позывной Богема) народным депутатом от политической партии Голос.

В Верховной раде он займет место бывшего нардепа Святослава Вакарчука, сообщает пресс-служба ЦИК.

При этом Центризбирком признал избранную народным депутатом Алину Свидерскую такой, которая не получила депутатского мандата. Свидерская не подала вовремя соответствующие документы для регистрации нардепом.

Шараскин - украинский доброволец ученым, режиссером и актером. В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".

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  • Напомним, 18 июня депутаты отказались голосовать за постановление о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
  • В связи с этим он написал заявление о выходе из фракции Голос, назвав это решение вынужденным.
  • Согласно законодательству, если депутат вышел из фракции, по спискам партии которой он был избран, политическая сила имеет право на съезде лишить его депутатского мандата. Вакарчук воспользовался такой возможностью.
Верховная Рада Святослав Вакарчук голос Шараскин
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