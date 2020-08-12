В МИД Украины сделали заявление о задержании волонтеров на территории Беларуси

МИД Украины устанавливает местонахождение задержанных украинцев / Капитал

Украинские волонтеры – Константин Реуцкий и Евгений Васильев – были задержаны в Минске примерно в 17:00. В данный момент МИД Украины не знает, где находятся украинцы. Внешнеполитическое ведомство устанавливает их местонахождение.

Об этом заявили в пресс-службе украинского МИД.

Как утверждают дипломаты, посольство Украины в Беларуси устанавливает возможное местонахождение Реуцкого и Васильева. Дополнительную информацию обещают обнародовать позже.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры относительно установления места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеВ МИД Украины дали неутешительный прогноз по ситуации на территории Беларуси

Ранее сообщалось, что волонтеров организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в ходе событий, связанных с массовыми протестами в Беларуси. Не исключено, что причиной задержания стала их съемка событий, при которых силовики арестовывали одного из протестующих. В данный момент украинцы не выходят на связь.

Напомним, Литва, Латвия и Польша призвали власти Беларусь начать переговоры с представителями гражданского общества. Если конфликт не будет урегулирован, режим Лукашенко ожидают санкции.