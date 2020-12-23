Bellingcat занялась провалом украинской операции по захвату "вагнеровцев" - Бутусов

Юрий Бутусов / УНИАН

Известный журналист и руководитель проекта Цензор Юрий Бутусов сообщил, что авторитетная группа международных расследователей Bellingcat снимает документальный фильм о провале спецоперации украинской разведки по делу о захвате российских наемников ЧВК Вагнера.

Информацию журналист опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. "О постыдном предательстве узнает весь мир. А ведь я сразу предупреждал — будут последствия, не удастся замолчать такой удар по национальной безопасности", — написал журналист.

Бутусов отметил, что лидер Bellingcat Христо Грозев, который расследовал дело об отравлении Алексея Навального, сейчас занят работой над документальным фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны по захвату 28 российских террористов - "вагнеровцев".

В Киеве уже отработали журналисты-расследователи и съемочная группа Bellingcat. Грозев также в ближайшее время посетит Киев.

"Можете не сомневаться, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс, который увидят во всех мировых столицах. Причина такого резонанса — участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии. Провал спецоперации глубоко подорвал доверие к украинским спецслужбам со стороны спецслужб НАТО", — написал Бутусов и уточнил, что в операции также принимали участие сотрудники спецслужб США и Турции.

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