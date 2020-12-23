Bellingcat занялась провалом украинской операции по захвату "вагнеровцев" - Бутусов

По данным Юрия Бутусова, в Киев прибудет лично руководитель Bellingcat Христо Грозев, который расследовал дело об отравлении Алексея Навального.
Известный журналист и руководитель проекта Цензор Юрий Бутусов сообщил, что авторитетная группа международных расследователей Bellingcat снимает документальный фильм о провале спецоперации украинской разведки по делу о захвате российских наемников ЧВК Вагнера.
Информацию журналист опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. "О постыдном предательстве узнает весь мир. А ведь я сразу предупреждал — будут последствия, не удастся замолчать такой удар по национальной безопасности", — написал журналист.
Бутусов отметил, что лидер Bellingcat Христо Грозев, который расследовал дело об отравлении Алексея Навального, сейчас занят работой над документальным фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны по захвату 28 российских террористов - "вагнеровцев".
В Киеве уже отработали журналисты-расследователи и съемочная группа Bellingcat. Грозев также в ближайшее время посетит Киев.
"Можете не сомневаться, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс, который увидят во всех мировых столицах. Причина такого резонанса — участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии. Провал спецоперации глубоко подорвал доверие к украинским спецслужбам со стороны спецслужб НАТО", — написал Бутусов и уточнил, что в операции также принимали участие сотрудники спецслужб США и Турции.
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Скандал с вагнеровцами в Украине – о чем говорилось ранее:
- 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.
- 14 августа Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера.
- 9 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону о существовании неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России. Кроме того, он сказал, что операция по поимке наемников российской частной военной компании Вагнера была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.
- Позже стало известно, что Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
- 14 сентября в Государственном бюро расследований заявили, что во время допроса бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не предоставил подтверждений или доказательств возможных противоправных действий украинских должностных лиц в пользу другого государства.