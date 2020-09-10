"Белорусы не хотят российской "демократии": Зеленский оценил бунт против Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию, сложившуюся в Беларуси после проведения там президентских выборов.

Об этом глава государства заявил в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post.

Зеленский обратил внимание на то, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси.

Президент убежден, что белорусский народ хочет справедливости, свободных и честных выборов, поэтому Украина не поддерживает вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

"Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии". В любом случае мы не поддерживаем вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - заявил он.

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Напомним, Александр Лукашенко заявил о том, что Украина находится среди стран, которые управляют протестами в Беларуси.

По его словам, в Украине "создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь".

Ранее в Минске прошли задержания участников акций протеста. В Сети уже опубликовали видео задержаний. Силовики хватали в том числе женщин и пожилых людей.

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Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.