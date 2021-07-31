Белые фартуки и темные платья: в Сети вспыхнул скандал из-за школьной формы по мотивам СССР

Украинский производитель предлагает школьникам форму из времен СССР / Скриншот

В канун нового учебного года производители начали предлагать родителям школьников различный ассортимент одежды для учеников. Некоторые фабрики выпустили школьную форму наподобие советских времен.

Белые фартуки и темные платья появились на сайте одного из украинских производителей. Однако это вызвало недоумение у некоторых украинцев и в Facebook-сообществе "РОДИТЕЛИ SOS" вспыхнул скандал.

Пользователи возмущены тем, что дети могут выглядеть "как в СССР".

"Сходила в Инсту... Это просто больная фантазия кого-то из руководства "Зіронька". Под постом так и написано", - пишет Наталья Лазуренко.

"Ну это уже даже не смешно, потому что я увидела в инсте подобное и думала что это только в них ... главное, что там с десяток желающих приобрести",- отметила Инна Романюк.

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Несмотря на то, что некоторые участники сообщества в соцсети предложили даже добавить форму в список запрещенных символов, другие наоборот поддержали такую форму одежды.

"Очень красиво сшито, детки как ангелочки. И если раньше материал был кусачим, то не факт, что он и сейчас такой! Здесь одна проблема - это для мам, им придется по всем смотреть ... стирать, гладить - это очень проблемно!", - подчеркнула Ксения Палий.

"Чем это плохо?", - присоединился к беседе Андрей Дубасюк.

Напомним, в канун нового учебного года украинское правительство решило поддержать многодетные семьи и выделить им помощь в размере 2000 гривен на ребенка. Средства дети получат до 1 сентября, чтобы подготовиться к школе.