"Берут на работу упоротых": Ницой снова поскандалила с кассиром из-за русского языка

Лариса Ницой устроила скандал на почве языка в одном из окраинных киевских супермаркетов.
Писательница Лариса Ницой, известная своей непримиримой бытовой борьбой за украинский язык, устроила публичную ссору с кассиршей одного из киевских супермаркетов.
Об инциденте сама Ницой написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Писательница потребовала у кассирши, чтобы та обслуживала ее на украинском языке. Та отказалась.
"Понимаете, - начинаю вежливо объяснять "бедной кассирше", которая игнорирует мою просьбу. - У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стреляли, говорили на русском. Поэтому вы у меня ассоциируетесь с врагом. В Конституции нигде не написано, что вы меня в магазине должны обслуживать на русском. Более того, в Украине действует закон о языке, в котором сказано, что в публичном пространстве применяется украинский язык. Поэтому закон на моей стороне. Если вы не верите мне, я вызову полицию и пусть она вам объяснят", ‒ написала Ницой.
Далее писательница устроила скандал и потребовала вызвать администратора. Но и в ее присутствии кассирша утверждала ‒ дескать, она из Владивостока, и добавила ‒ будет разговаривать так, как ей хочется.
"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает. Им безразлично, что из-за этих тупых разговоров и ссор мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Никакая наша любовь, наши объятия, наши реверансы не помогают. Это только вредит. Наши проявления толерантности они воспринимают, как нашу слабость", ‒ гневно подытожила Ницой.
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Лариса Ницой скандалы - что было ранее:
- Писательница рассказала о конфликте, который у нее произошел с детским тренером-женщиной на одной из заправок на трассе Львов-Киев из-за русского языка. Ницой обвинила тренера в том, что та "зросійщує" детей.
- До того Ницой утверждала - в том, что к украинскому языку регулярно проявляют неуважение и пренебрежительное отношение, виноваты сами украинцы. Потому как они якобы крайне терпимы и толерантны к высказываниям и действиям против украинского языка.
- В декабре 2016-го Ницой, рассчитываясь за покупки на кассе в одном из киевских магазинов бытовой химии, несколько раз попросила кассиршу перейти на украинский язык, но та отказалась это делать. После этого писательница швырнула монеты из сдачи в нее.