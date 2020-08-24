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"Беспросветное болото": Сенцов предсказал крах Путина через пять лет

24 августа 2020, 07:51

Режиссер подчеркнул, что социально активных и политически правильно мыслящих людей в России очень немного.

Сенцов
Сенцов предсказал крах Путина / УНИАН

Бывший узник Кремля, режиссер и сценарист Олег Сенцов заявил, что россияне будут терпеть Владимира Путина еще лет пять, а потом наступит крах.

Об этом Сенцов рассказал в интервью "Фактам".

По его словам, граждане России аполитичны и очень общественно неразвиты.

"Не все, разумеется, не нужно всех под одну гребенку. Наше гражданское общество на несколько уровней выше. Мы ушли очень далеко", - сказал режиссер.

Сенцов подчеркнул, что социально активных и политически правильно мыслящих людей в России очень немного. В основном это интеллигенция и молодежь.

"Их, может, процентов 5−10−15. Есть адепты Путина ("Путин головного мозга"), но их тоже немного — процентов 10−15. Это просто больные люди", - уточнил он.

Сенцов добавил, что большинство россиян хотят, чтобы их никто не трогал.

"А большинство — такое беспросветное болото. Оно и у нас есть, просто у них оно намного шире и глубже. Они хотят, чтобы их никто не трогал. Но при этом у них есть имперские амбиции и фантомные боли по "совку": "Мы хотим быть такими же мощными, как Советский Союз. Мы обо всех — Украину, Грузию, Беларусь, Европу, Америку — вытираем ноги. Мы всем покажем. Наш Путин — молодец". Путин дает им ложное ощущение величия России и преимущества россиян над всеми", - объяснил Сенцов.

Но, по словам режиссёра, Путина будут терпеть еще пять лет.

"Они не перезагрузились в 1990-х, потом свернули на неправильный путь и сейчас снова заехали в ту же колею, что и Советский Союз в свое время. Они проживают ту же роль, что и СССР, только в сокращенном виде. Им нужно будет не 75 лет, а 20. Путина еще лет пять потерпят и наступит крах", - резюмировал Сенцов.

Читайте также"Пуст и мелочен в морали": советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцемРанее Олег Сенцов охарактеризовал Владимира Путина одним словом – "дракон". Режиссер заявлял, что граждане РФ выбрали такого человека, как сами. Сенцов добавил, что россиянам свойственен имперский менталитет.

Олег Сенцов Сенцов Владимир Путин новости Украины
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