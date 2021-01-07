"Бессмысленность зла": Корбан впервые прокомментировал гибель сына

Геннадий Корбан / УНИАН

Известный украинский бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые после трагической гибели своего сына Льва вышел в публичное пространство.

Он поблагодарил всех за поддержку и прокомментировал жуткое происшествие на своей странице в социальной сети Facebook.

"Самое большое испытание в жизни – бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе. Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем. Остается только бесконечные красота, любовь и свобода", – написал Корбан.

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