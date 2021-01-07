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"Бессмысленность зла": Корбан впервые прокомментировал гибель сына

7 января 2021, 14:19
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Известный украинский политик и коммерсант прервал молчание по поводу гибели своего сына Льва.

Геннадий Корбан
Геннадий Корбан / УНИАН

Известный украинский бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые после трагической гибели своего сына Льва вышел в публичное пространство.

Он поблагодарил всех за поддержку и прокомментировал жуткое происшествие на своей странице в социальной сети Facebook.

"Самое большое испытание в жизни – бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе. Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем. Остается только бесконечные красота, любовь и свобода", – написал Корбан.

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Сын Корбана погиб в аварии:

  • Напомним, 5 января стало известно о том, что погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.
  • Он пропал во вторник днем, после чего родные начали поиски.
  • Позже полиция обнаружила траспортное средство типа багги на дне реки. В нем обнаружили два мертвых тела: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.
  • На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса багги с телами погибших ребят достали из реки.
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