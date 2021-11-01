Без матери осталось 11 детей: коронавирус забрал жизнь беременной женщины в Хмельницком

Осложнения после болезни оказались смертельными / скриншот с видео

В Хмельницкой инфекционной больнице впервые зафиксировали смерть беременной женщины от осложнений COVID-19. Без мамы остались 11 детей.

Хмельницкая инфекционная больница переполнена - из двухсот коек, подключенных к кислороду, на сегодняшний день заняты 196. В реанимации сейчас лечат 11 пациентов, рассказали в сюжете МТРК "Мисто".

Одной из жертв коронавируса стала беременная женщина, рассказала директор инфекционки Оксана Пиддубная.

"На днях умерла у нас беременная женщина, которая является мамой 11 детей", – сказала Пиддубная.

В Украине от коронавируса умерли 70 беременных

Не так давно врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала, что за все время пандемии у нас в стране от COVID-19 скончались 70 рожениц. В настоящее время в учреждении находится 46 беременных, которые не вакцинированы, сообщила медик.

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"У меня просьба ко всем акушерам-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", — заявила инфекционистка.