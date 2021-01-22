"Без шансов выжить": в Кабмине высказались о пожаре в Харькове

У людей не было шансов спастись - министр / Фейсбук И.Венедиктовой

Смертельный пожар, который вспыхнул в доме престарелых и забрал жизни 15 человек, произошел на втором этаже. Из огня не удалось выбраться никому.

"Все, кто там был, все погибли", – сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире Свободы слова Савика Шустера в YouTube. Судя по его словам, спаслись только те люди, которые в момент ЧП находились на первом этаже.

Министр добавил, что на окнах дома были решетки.

"То есть, не было никакого шанса оттуда выбраться тем, кто там был. Мы понимаем, что это маломобильные люди", – сказал Чернышев.

Он также сообщил, что расследование трагедии должны завершить до 19 февраля.

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