"Без шансов выжить": в Кабмине высказались о пожаре в Харькове

Расследование причин пожара планируют завершить до 19 февраля.
Смертельный пожар, который вспыхнул в доме престарелых и забрал жизни 15 человек, произошел на втором этаже. Из огня не удалось выбраться никому.
"Все, кто там был, все погибли", – сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире Свободы слова Савика Шустера в YouTube. Судя по его словам, спаслись только те люди, которые в момент ЧП находились на первом этаже.
Министр добавил, что на окнах дома были решетки.
"То есть, не было никакого шанса оттуда выбраться тем, кто там был. Мы понимаем, что это маломобильные люди", – сказал Чернышев.
Он также сообщил, что расследование трагедии должны завершить до 19 февраля.
Пожар в Харькове:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
Автор: Екатерина Трохимчук