"Бездомный оппозиционер": скандальный экс-министр Омелян примкнул к партии Порошенко

Владимир Омелян / УНИАН

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян вошел в руководящий состав политической партии Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко.

В своем Facebook Омелян опубликовал фото своего членского билета ЕС за подписью Порошенко.

"Сегодня завершилась моя беззаботная, веселая, полная ярких приключений жизнь бездомного оппозиционера-одиночки. Спасибо Петру Порошенко за предложение стать членом партии Европейская Солидарность и войти в ее руководящие органы", - пишет Омелян.

По его словам, партия ЕС прошла две избирательные компании и с каждым разом демонстрирует еще лучший результат.

"В 42 года у каждого свой путь: кто-то доказывает, что он не лох, а кто-то сознательно выбирает политику. В политике можно иметь много хороших идей и иллюзий, однако самое важное - иметь команду и быть в команде. Только вместе - мы сила, способная изменить реальность. Так было и так будет", - подчеркнул экс-министр.

Омелян добавил: "Есть хороший шанс доказать: лучше нас в 2015-2019 гг. можем быть только мы в 2021-31 гг. Тем более, что в 2019-20 была прекрасная возможность сравнить, что такое Украина без Порошенко".

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